Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на Елке Победы в Москве 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дед Мороз из Великого Устюга побывал в Музее Победы на Поклонной горе в Москве и зажег огни на Елке Победы. В праздничном мероприятии приняли участие более 1 тыс. человек, сообщает пресс-служба музея.
"15 декабря российский Дед Мороз зажег Елку Победы. Участниками праздничной новогодней программы в Музее Победы стали более тысячи человек", — говорится в сообщении.
Также Дед Мороз объявил победителей Всероссийского конкурса детского рисунка "Нарисуй "Елку Победы". Почетными гостями мероприятия стали заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев и президент благотворительного фонда "Спешите делать добро!" Оксана Федорова.
В пресс-службе отмечают, что Музей Победы стал первым музеем, который Дед Мороз из Великого Устюга посетил в рамках своего Большого Новогоднего путешествия.
"Во время театрализованного представления главный зимний волшебник поздравил с наступающим Новым годом финалистов детского конкурса "Нарисуй Елку Победы", подопечных благотворительных фондов "Спешите делать добро!" и "Подари жизнь", юных спортсменов из Вологодской области и всех посетителей музея. Он рассказал о самом любимом и долгожданном празднике и пригласил москвичей и гостей столицы на новогодний исторический квест "Елка Победы", — рассказали в музее.
Для взрослых и детей в этот день в музее работали мастер-классы и интерактивные зоны. Кроме того, на специальной тематической площадке гости музея смогли бесплатно отправить новогодние поздравления родным и близким.
ТАСС: последние новости
Власти Москвы назвали среднюю стоимость поездки на такси в 2018 году Метрополитен получил в 2018 году 450 вагонов "Москва" Станция "Нижегородская" примет пассажиров в декабре 2019 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ готова прекратить ж/д сообщение с Украиной177
В РПЦ отреагировали на скандальный «объединительный собор»5
«Загнанная крыса»: в Раде раскрыли планы Порошенко286
В Крыму произошло ЧП123
Орбиту МКС скорректируют
Видео
01:04
Сегодня в Москву придет арктический холод
Погода Новости Москвы
11:38
«Загнанная крыса»: в Раде раскрыли планы Порошенко
В мире Статьи
Путин проводит заседание Совета по культуре и искусству
Политика
00:40
В РПЦ отреагировали на скандальный «объединительный собор»
Общество Украина
01:41
На Марсовом поле погасили Вечный огонь
Общество
00:52
Петросян рассказал о горе
Шоу-бизнес
02:25
РФ готова прекратить ж/д сообщение с Украиной
Политика Украина
00:16
Разоблачение редактора: «Битва экстрасенсов» дурачит зрителей
Шоу-бизнес
00:39
В Крыму обратились с призывом к ЕС
Политика
06:51
Глава Пентагона проигнорировал Шойгу
Армия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение