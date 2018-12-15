Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на Елке Победы в Москве

Дед Мороз из Великого Устюга побывал в Музее Победы на Поклонной горе в Москве и зажег огни на Елке Победы. В праздничном мероприятии приняли участие более 1 тыс. человек, сообщает пресс-служба музея.

"15 декабря российский Дед Мороз зажег Елку Победы. Участниками праздничной новогодней программы в Музее Победы стали более тысячи человек", — говорится в сообщении.

Также Дед Мороз объявил победителей Всероссийского конкурса детского рисунка "Нарисуй "Елку Победы". Почетными гостями мероприятия стали заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев и президент благотворительного фонда "Спешите делать добро!" Оксана Федорова

В пресс-службе отмечают, что Музей Победы стал первым музеем, который Дед Мороз из Великого Устюга посетил в рамках своего Большого Новогоднего путешествия.

"Во время театрализованного представления главный зимний волшебник поздравил с наступающим Новым годом финалистов детского конкурса "Нарисуй Елку Победы", подопечных благотворительных фондов "Спешите делать добро!" и "Подари жизнь", юных спортсменов из Вологодской области и всех посетителей музея. Он рассказал о самом любимом и долгожданном празднике и пригласил москвичей и гостей столицы на новогодний исторический квест "Елка Победы", — рассказали в музее.

Для взрослых и детей в этот день в музее работали мастер-классы и интерактивные зоны. Кроме того, на специальной тематической площадке гости музея смогли бесплатно отправить новогодние поздравления родным и близким.