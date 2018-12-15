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Назван средний чек поездки на такси в Москве 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Средний чек при поездке на такси в Москве в 2018 году составил 455 рублей. Такие данные публиковал на своей странице в Twitter Мосгортранс.
В пресс-службе "Московского транспорта" также сообщили, что чаще всего в уходящем году москвичи и гости столицы заказывали такси через интернет-агрегаторы. Согласно опросам, доля таких заказов составила 80%, на улице — 10%, оставшиеся 10% — на стоянках такси, вокзалах и аэропортах.
Средняя стоимость километра поездки на такси в Москве составила 44 рубля за километр, а средняя длина поездки — 10,6 километра.
Кроме того, сообщили в Мосгортрансе, при выборе автомобиля такси 96% пассажиры хотят видеть машину именно желтого цвета.
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