Назван средний чек поездки на такси в Москве

Средний чек при поездке на такси в Москве в 2018 году составил 455 рублей. Такие данные публиковал на своей странице в Twitter Мосгортранс.

В пресс-службе "Московского транспорта" также сообщили, что чаще всего в уходящем году москвичи и гости столицы заказывали такси через интернет-агрегаторы. Согласно опросам, доля таких заказов составила 80%, на улице — 10%, оставшиеся 10% — на стоянках такси, вокзалах и аэропортах.

Средняя стоимость километра поездки на такси в Москве составила 44 рубля за километр, а средняя длина поездки — 10,6 километра.

Кроме того, сообщили в Мосгортрансе, при выборе автомобиля такси 96% пассажиры хотят видеть машину именно желтого цвета.