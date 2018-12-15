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Программа реновации началась в ЮВАО 

Москва24 + ещё 1 4 часа назад
Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Программа реновации стартовала в Юго-Восточном административном округе Москвы. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.
"В районе Кузьминки для переезда подготовлен новый дом по адресу: Волгоградский проспект, дом 97, корпус 3. В новостройку поедут жильцы пятиэтажки серии I-515, где насчитывается 60 квартир", — приводит слова Левкина Агентство "Москва". По его словам, новый дом находится всего в паре сотен метров от старого. Кузьминки — самый большой район по количеству домов, вошедших в реновацию (287).
Программа реновации предусматривает снос и расселение малоэтажного ветхого жилья. Жителям таких домов предоставят новые квартиры. В 2018 году началось расселение 30 домов. До конца года городские власти утвердят не менее 10 площадок для реновации.
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