Метро во Внуково придет в 2023 году

Утверждена трассировка участка Калининско-Солнцевской линии до аэропорта Внуково . На отрезке желтой ветки расположатся две станции — одна подойдет достаточно близко к аэропорту, другую построят на Боровском шоссе. Об этом в субботу, 15 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

— Метро во Внуково придет в 2023 году, — заявил заместитель мэра.

Он уточнил, что конечную станцию не будут размещать в составе терминала. Она будет рассчитана не только на пассажиров аэропорта, но и улучшит транспортную доступность района Внуково.

Кроме того, утверждено продление Люблинско-Дмитровской линии до поселка Северный.

— От «Селигерской» ветка дойдет до улицы 800-летия Москвы, до Лианозово и придет в поселок Северный, — сказал Марат Хуснуллин. — Делаем это по просьбам горожан — метро выйдет за МКАД.

В ближайшую неделю начнется проектирование станции, которая разместится в поселке Северный.