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Метро во Внуково придет в 2023 году 

Вечерняя Москва + ещё 8 4 часа назад
Фото: Александр Кожохин, "Вечерняя Москва"
Утверждена трассировка участка Калининско-Солнцевской линии до аэропорта Внуково. На отрезке желтой ветки расположатся две станции — одна подойдет достаточно близко к аэропорту, другую построят на Боровском шоссе. Об этом в субботу, 15 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
— Метро во Внуково придет в 2023 году, — заявил заместитель мэра.
Он уточнил, что конечную станцию не будут размещать в составе терминала. Она будет рассчитана не только на пассажиров аэропорта, но и улучшит транспортную доступность района Внуково.
Кроме того, утверждено продление Люблинско-Дмитровской линии до поселка Северный.
— От «Селигерской» ветка дойдет до улицы 800-летия Москвы, до Лианозово и придет в поселок Северный, — сказал Марат Хуснуллин. — Делаем это по просьбам горожан — метро выйдет за МКАД.
В ближайшую неделю начнется проектирование станции, которая разместится в поселке Северный.
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