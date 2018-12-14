Станции метро «ЦСКА» и «Петровский парк» закроют 16 декабря

Станции Большой кольцевой линии московского метро "ЦСКА" и "Петровский парк" будут закрыты для пассажиров в воскресенье, 16 декабря. Об этом сообщает пресс-служба московского метро.

Поезда Большой кольцевой линии будут двигаться от станции "Деловой центр" до "Хорошевской", а по Солнцевской линии — от "Рассказовки" до "Хорошевской" и обратно. Ограничения связаны с подготовкой к открытию станции БКЛ "Савеловская", пуск которой планируется до конца года.

Станции возобновят работу в понедельник, 17 декабря.