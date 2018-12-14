На станции «Тургеневская» установили елку из билетов «Единый»

Высота оригинального новогоднего дерева — 3,5 метра. На создание инсталляции ушло более 230 тысяч проездных билетов.

В вестибюле станции метро «Тургеневская» установили необычную елку. Ее собрали из использованных билетов «Единый».

Высота елки — 3,5 метра, а весит она как 16 трехметровых живых елей. На создание новогоднего дерева ушло более 230 тысяч проездных билетов — столько продается в кассах метро за один день. Все эти билеты пассажиры выбросили после использования.

Инсталляция создана при поддержке программы лояльности карты «Тройка» «Город».

«Основная идея акции — призвать пассажиров не покупать каждый раз бумажные билеты, а пользоваться картой «Тройка» и заботиться о природе. Если пассажирам понравится наша бумажная елка, то в следующем году мы установим такое же дерево из использованных билетов, собранных за один день, но рассчитываем, что благодаря программе лояльности оно станет на метр ниже», — рассказала Юлия Темникова, заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами.

Кроме того, в официальном аккаунте программы лояльности «Город» в социальных сетях запустят конкурс «Елки под защитой „Тройки“». Чтобы принять в нем участие, необходимо зарегистрироваться в программе лояльности, сделать селфи на фоне елки из билетов «Единый» и поставить под фото хештег #елкиподзащитойтройки. Победители получат именные карты «Тройка» с уникальным дизайном и бонусы на счет.

Также 22 декабря пройдут два бесплатных мастер-класса по изготовлению елочных игрушек. В занятиях смогут принять участие владельцы карты «Тройка», зарегистрированные в программе «Город». Причем зарегистрироваться можно прямо на месте. Время проведения мастер-классов опубликуют в официальных аккаунтах в социальных сетях. После занятий поделки можно будет забрать с собой.

За полгода в программе лояльности карты «Тройка» зарегистрировались более 100 тысяч пользователей. Те, кто только собирается присоединиться, могут сделать это на сайте или в мобильном приложении «Город».

Программа лояльности заработала 25 июня. С ее помощью москвичи могут получить бонусы и скидки в магазинах, аптеках, ресторанах, химчистках, частных клиниках, салонах красоты, кинотеатрах и у других партнеров программы, а также совершить бесплатные поездки на общественном транспорте. При пополнении билета «Кошелек» более чем на 250 рублей участникам программы возвращаются три процента от суммы пополнения.