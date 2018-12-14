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С. Собянин открыл фестиваль «Путешествие в Рождество» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт фестивалю «Путешествие в Рождество», открыв новую площадку в районе Кузьминки, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва». Фестивальная площадка находится на площади Славы.
«В Кузьминках открылась своя собственная фестивальная площадка. Здесь будут проходить и Новый год, и День города, и все другие городские праздники. Это новый культурный центр. Таких площадок в этом году мы создали пять. В целом фестивальные площадки все больше и больше перемещаются к людям. В этом году две трети из них будет работать в спальных районах за пределами центра города. А сегодня открывается самый популярный, самый сказочный, самый массовый и самый светлый и яркий фестиваль «Путешествие в Рождество». Приглашаю всех желающих», — заявил С. Собянин.
Мэр осмотрел новую площадку, сделал фотографии с пришедшими на ее открытие москвичами и их детьми. Также он провел символическое вбрасывание шайбы в товарищеском матче детских хоккейных команд, который начался на созданной здесь ледовой арене.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, новая фестивальная площадка на площади Славы оформлена в стиле советского ампира. Здесь организовано несколько развлекательных зон: столярная мастерская, «Страна игрушек», где дети могут своими руками сделать подарки, ледовый каток, карусель.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в Москве в шестой раз. Он стартовал 14 декабря 2018 г. и продлится по 13 января 2019 г. По всей Москве откроется 78 площадок. В центре города будет работать 19 площадок, в парках — 30 площадок, а в округах — 29, пять из которых впервые включены в фестиваль (ул. Городецкая, бульвар Дмитрия Донского, ул. Митинская, Ореховый бульвар и площадь Славы). Площадки будут работать ежедневно: в будни — с 11:00 до 22:00, а в выходные — с 10:00 до 22:00.
В этом году организаторы ввели ряд новшеств. Так, на ул. Новый Арбат откроется площадка для керлинга; на некоторых площадках, в том числе на ГУМ-катке на Красной площади и в Ледовом театре в Новопушкинском сквере, будут проходить ледовые шоу от известных российских фигуристов. Кроме того, маршрут рождественского квеста «Сказочное путешествие» впервые пройдет в девяти парках (всего квест будет проходить на 22 фестивальных площадках). Участников квеста ждет более 80 тыс. призов — сладкие новогодние подарки, билеты в кино и оригинальные аксессуары и свитшоты от российских дизайнеров, специально разработанные для фестиваля «Путешествие в Рождество».
Во время празднования Нового года ул. Тверская будет перекрыта для автотранспорта и станет пешеходной. Здесь пройдут театральные и музыкальные представления, флешмобы — 31 декабря с 17:00 до 3:00, 1 января с 11:00 до 23:00 и 2 января с 11:00 до 20:00.
На участке от Пушкинской площади до ул. Охотный Ряд сразу на нескольких площадках фестиваля воссоздадут атмосферу новогоднего праздника от советской эпохи до современности — праздничная программа «Новый год моего детства».
В рамках фестиваля будут работать бесплатных мастер-классы, пройдут уличные спектакли.
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