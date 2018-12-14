Доходный дом на Мясницкой признали объектом культурного наследия

Доходный дом на Мясницкой улице получил статус объекта культурного наследия. Об этом сообщается на официальном сайте Мэра Москвы.

«Доходный дом построили в конце XVIII века. Предположительно, в то время территорию арендовал московский купец Волченков. На первом этаже здания располагались погреба, втором — лавка, харчевня, калашная изба и покои к винному погребу, а на третьем находились жилые покои. Более 20 лет дом арендовал известный фотограф Петр Павлов — автор многочисленных репортажей, посвященных общественной и культурной жизни страны. Он также создал серии снимков с видами Москвы. Работы фотографа находятся в собраниях Эрмитажа, Исторического музея, Музея МХАТа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что фасады доходного дома остались почти нетронутыми временем с конца XIX века.