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Доходный дом на Мясницкой признали объектом культурного наследия 

Москва меняется + ещё 5 14 декабря 2018
Фото: mos.ru
Доходный дом на Мясницкой улице получил статус объекта культурного наследия. Об этом сообщается на официальном сайте Мэра Москвы.
«Доходный дом построили в конце XVIII века. Предположительно, в то время территорию арендовал московский купец Волченков. На первом этаже здания располагались погреба, втором — лавка, харчевня, калашная изба и покои к винному погребу, а на третьем находились жилые покои. Более 20 лет дом арендовал известный фотограф Петр Павлов — автор многочисленных репортажей, посвященных общественной и культурной жизни страны. Он также создал серии снимков с видами Москвы. Работы фотографа находятся в собраниях Эрмитажа, Исторического музея, Музея МХАТа», — говорится в сообщении.
Уточняется, что фасады доходного дома остались почти нетронутыми временем с конца XIX века.
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