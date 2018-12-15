В Москве вводятся новые тарифы и правила пользования платными парковками

Увеличенные тарифы и изменения в правилах пользования платными парковками в центре Москвы вводятся с 15 декабря, начиная с субботы новая стоимость составит от 80 до 380 рублей в час, с 15 до 5 минут сократится время оплаты парковки, а на 237 улицах столицы отменяется бесплатная парковка по воскресеньям.

Ранее эксперты РЭУ имени Плеханова предложили властям Москвы разгрузить парковки в центре города путем увеличения стоимости на них до цен в подземных паркингах, то есть до 400-500 рублей. Как считают эксперты, изменение стоимости на парковку актуально из-за высокой загрузки улиц и дорог и постоянного роста числа автомобилей в столице, и увеличение тарифов и сокращение бесплатного периода позволит снизить загрузку городских парковок на 15-20% и освободить места для местных жителей.

Как сообщали в столичном департаменте транспорта, нововведения не затронут владельцев парковочных разрешений и льготников и будут введены точечно по конкретным улицам, при этом новая стоимость будет актуальна только днем с 8.00 до 21.00, ночью тариф останется прежним, а в дни государственных праздников автомобили на обозначенных улицах все еще можно будет оставить бесплатно.

Так, минимальная стоимость парковки в центре составит 80 рублей в час, такая стоимость будет установлена на улицах между Садовым и Бульварным кольцами. Парковка с дифференцированным тарифом — 50 рублей за первые 30 минут, затем 150 рублей в час — будет на более загруженных улицах Садового кольца. На улицах внутри Бульварного кольца тарифы составят 100 и 200 рублей в час.

Максимальный тариф в 380 рублей будет установлен на 1,9% улиц города — около Москва-Сити, Тверской улицы, Арбата и Патриарших прудов, а также улиц Петровка, Неглинная, Романов переулок и других.

В департаменте транспорта подчеркнули, что тарифы изменятся на 5% всех парковочных мест в столице, при этом стоимость парковки в 40 и 60 рублей в час сохранится между Садовым и Третьим транспортным кольцом, а также за ним.

Кроме того, с 15 декабря с 15 до 5 минут сокращается время оплаты парковки, а на 237 улицах столицы — в районах Арбат, Басманный, Дорогомилово, Замоскворечье, Красносельский, Мещанский, Пресненский, Тверской, Хамовники и Якиманка — отменяется право бесплатной парковки по воскресеньям.

В частности, изменения будут введены на Арбате, Арбатской площади, Новинском, Тверском, Сретенском и Рождественском бульварах, улицах Большая Никитская, Моховая, Охотный ряд, Ильинка, Петровка, Остоженка, Варварка, Мясницкая, Маросейка, Покровка, Большая и Малая Ордынка, Цветном бульваре, Театральной, Кудринской, Трубной, Лубянской, Пушкинской, Триумфальной площадях.

Также для жителей центральных районов города будет организовано 76 мест, доступных только для резидентов. В частности, в список вошли улицы Садовническая, Чаянова, Сергея Радонежского, Богословский, Приютинский переулок и другие.

По информации ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП), с 15 декабря сотрудники ведомства будут дежурить на некоторых улицах центра Москвы для того, чтобы помочь водителям сориентироваться в новых правилах парковки.