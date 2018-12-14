Москвичей попросили не будить спящих ежей в парках

Москвичей попросили не будить спящих ежей в парках и не уносить в квартиру, поскольку животные могут быть агрессивны. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила специалист ГПБУ «Мосприрода» Анна Сорокина.

«Обыкновенный еж в московских парках впадает в зимнюю спячку. Он для этого закапывается в землю, вырывает норку, но не всегда очень глубокую. И поэтому людям, которые гуляют с собаками, мы настоятельно рекомендуем держать их на поводке. Все собаки по своей натуре — охотники. И они могут ежа учуять, начать его раскапывать, этим его побеспокоить и испугать. Тогда он сразу не сможет уснуть, а так как зимой нет еды — он может погибнуть. Поэтому будить и беспокоить ежиков зимой нельзя», — пояснила А. Сорокина.

Она добавила, что также собака может раскопать травяную лягушку, которая на зиму впадает в спячку в корнях деревьев, компостных кучах и под листвой.

«Если собака учует лягушку, то она ее съест, пока лягушка спит. И также собака без поводка может побеспокоить и задавить ласку, которые маленькие и хоть и не впадают в спячку, но входят в Красную книгу Москвы», — уточнила она.

А. Сорокина отметила, что если разбудить ежа и попытаться унести в квартиру, он может быть агрессивным.