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Москвичей попросили не будить спящих ежей в парках 

Агентство «Москва» + ещё 1 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Москвичей попросили не будить спящих ежей в парках и не уносить в квартиру, поскольку животные могут быть агрессивны. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила специалист ГПБУ «Мосприрода» Анна Сорокина.
«Обыкновенный еж в московских парках впадает в зимнюю спячку. Он для этого закапывается в землю, вырывает норку, но не всегда очень глубокую. И поэтому людям, которые гуляют с собаками, мы настоятельно рекомендуем держать их на поводке. Все собаки по своей натуре — охотники. И они могут ежа учуять, начать его раскапывать, этим его побеспокоить и испугать. Тогда он сразу не сможет уснуть, а так как зимой нет еды — он может погибнуть. Поэтому будить и беспокоить ежиков зимой нельзя», — пояснила А. Сорокина.
Она добавила, что также собака может раскопать травяную лягушку, которая на зиму впадает в спячку в корнях деревьев, компостных кучах и под листвой.
«Если собака учует лягушку, то она ее съест, пока лягушка спит. И также собака без поводка может побеспокоить и задавить ласку, которые маленькие и хоть и не впадают в спячку, но входят в Красную книгу Москвы», — уточнила она.
А. Сорокина отметила, что если разбудить ежа и попытаться унести в квартиру, он может быть агрессивным.
«Если вы или ваша собака все-таки разбудили ежика, то его надо отнести в центр реабилитации диких животных или позвонить по единому справочному телефону Москвы. Там специалисты подскажут что делать. Возможно, он все-таки заснет, но его придется подкормить. Только молоком поить ежей не стоит, оно у взрослых ежей плохо усваивается. Кроме того, разбуженный ежик может быть агрессивным, животное может кусаться и шипеть, если попытаться его куда-нибудь отнести. По этой же причине, а также потому что ежи метят территорию и мешают спать, их стоит держать в квартире, а лучше отнести специалистам», — заключила специалист.
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