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Жилой дом конца 50‑х годов отреставрируют в центре Москве 

РИАМО + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
В центре столицы в районе Якиманка отремонтируют кирпичный жилой дом 1957 года, в доме обновят стены, потолки, лестничные клетки, установят почтовые ящики и дверные замки, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.
«Пятиэтажный кирпичный жилой дом расположен в районе Якиманка. Он был построен в 1957 году по индивидуальному проекту. Проектными решениями предусматривается ремонт как внутренней, так и внешней отделки здания», — рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
Как уточняется в сообщении, в доме в ходе фасадных работ очистят поверхности цоколя от отслоившейся плитки. Цоколь и стены фасада обработают антигрибковыми составами. Фасад очистят от отслоившегося керамического кирпича и окрасят.
«В рамках ремонта подъездов предусматривается ремонт стен и потолков лестничных клеток с последующим оштукатуриванием и окрашиванием, а также ремонт ступеней. Покрытие пола лестничных клеток, а также поручни будут обновлены. В подъездах появятся новые почтовые ящики, дверные звонки и номерные таблички для квартир», — добавляется в сообщении.
Кроме того, здесь отремонтируют отдельные участки плит балконов с зачисткой оголенной арматуры от следов коррозии. Также проведут ремонт ограждений балконов с заменой экранов и покрытия балконов.
Документация для капитального ремонта жилого дома согласована. Объект находится по адресу: Крымский тупик, дом 6, район Якиманка, Центральный административный округ города Москвы.
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