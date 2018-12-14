«Путешествие в Рождество» стартует в Москве

Фестиваль «Путешествие в Рождество» открывается в Москве в пятницу

С 14 декабря по 13 января на 74 площадках в столице пройдет главный фестиваль зимы «Путешествие в Рождество», на нем можно будет принять участие в мастер-классах и различных играх, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

«Главный фестиваль зимы «Путешествие в Рождество» пройдет в столице с 14 декабря по 13 января. На 74 площадках можно будет посмотреть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх. Площадки будут открыты с 11:00 до 22:00 в будние дни и с 10:00 до 22:00 по выходным. Площадка на Красной площади откроется 30 ноября и будет работать с 10:00 до 23:30 ежедневно», — говорится в сообщении.

Главные события фестиваля пройдут в центре города — на Красной площади, площади Революции, Манежной и Тверской площадях, Тверском бульваре, в Новопушкинском сквере, на улицах Кузнецкий Мост, Рождественке, Новый Арбат и других.

В этом году на площадках появится более 500 новогодних елей. Самое высокое дерево (высотой 20 метров) уже установили на Манежной площади. Его украсили в стиле ретрофутуризма елочными игрушками в форме дирижаблей, самолетов, воздушных шаров и необычных механизмов.

Главной темой фестиваля в этом году станут сказки и любимые книги. Культурную программу посвятят произведениям отечественных и зарубежных писателей. Необычно оформят и сами площадки.

На открытой сцене Тверской площади посетителей будут встречать актеры в образах знаменитых писателей и их персонажей. Там можно увидеть поэта Александра Пушкина в компании с Евгением Онегиным , писателя Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана с Мышиным королем, драматурга Александра Дюма с мушкетерами. Каждый день на площади будут проходить иммерсивные спектакли, посвященные литературе разных стран.

Кроме того, на различных площадках можно будет взять уроки зимнего вида спорта у чемпионов, прокатиться на ледяной 120-метровой горке или посетить ледовый театр.

Также на площадках фестиваля во всех округах можно найти торговые павильоны. В шале москвичам и гостям столицы предложат авторские елочные игрушки и необычные новогодние подарки для родных и близких. Также можно посетить мини-рестораны, где приготовят рождественские блюда на любой вкус.

В прошлом году фестиваль «Путешествие в Рождество» посетили более 14 миллионов человек. Он проходил с 22 декабря по 14 января.