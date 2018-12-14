Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве сегодня открылся музыкальный Новогодний тоннель 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев рассказал о том, что в преддверии Нового года на территории Парка Победы на Поклонной горе в Москве появится музыкальный тоннель. Об этом сообщает газета "Ваши соседи" со ссылкой на Агентство городских новостей «Москва».
Все новогодние световые конструкции в Москве начали свою работу уже сегодня, 14 декабря.
«Основные виды праздничных новогодних конструкций, которые устанавливаются в городе — это и большие конструкции на площадях, объемно-декоративные конструкции, которые появляются в небольших сквериках и в местах пешеходных зон, это и кареты, фигурки животных и световые тоннели, и это новый музыкальный тоннель на Поклонной горе, который принесет новое настроение москвичам», — пояснил Гасан Гасангаджиев.
Чиновник отметил, что музыкальный тоннель на Поклонной горе является «одной из новинок этой зимы». В нем будут проигрываться новогодние музыкальные мелодии, и световые гирлянды тоннеля будут сверкать в такт музыке.
Ясенево: последние новости
На карте «Тройка» можно будет разместить свое фото Взять книгу для прочтения теперь можно прямо в метро На карте «Тройка» можно будет разместить свою фотографию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Путин напомнил, что жизнь конечна296
ЕС принял решение по керченскому инциденту553
Москвичи посинеют от холода97
Ту-160 из РФ обозвали «музейными экспонатами»694
Модель Соколова объявлена в розыск47
Видео
07:25
Пока вы спали: Путин напомнил, что жизнь конечна
Общество
00:50
Путин рассказал, кто может стать президентом
Политика
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
00:38
«Путешествие в Рождество» стартует в Москве
Новости Москвы
01:13
Неизвестные с топором обстреляли водителя в Москве
Криминал Происшествия
01:11
Полицейский поймал выпрыгнувшего из горящего дома ребенка
Пожары Происшествия
03:52
Москвичи посинеют от холода
Погода Новости Москвы
01:00
Пока вы спали: Россияне выводят наличные с карт
Общество
05:04
«Трамп готовит блокировку Калининграда»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение