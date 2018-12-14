В Москве сегодня открылся музыкальный Новогодний тоннель

Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев рассказал о том, что в преддверии Нового года на территории Парка Победы на Поклонной горе в Москве появится музыкальный тоннель. Об этом сообщает газета "Ваши соседи" со ссылкой на Агентство городских новостей «Москва».

Все новогодние световые конструкции в Москве начали свою работу уже сегодня, 14 декабря.

«Основные виды праздничных новогодних конструкций, которые устанавливаются в городе — это и большие конструкции на площадях, объемно-декоративные конструкции, которые появляются в небольших сквериках и в местах пешеходных зон, это и кареты, фигурки животных и световые тоннели, и это новый музыкальный тоннель на Поклонной горе, который принесет новое настроение москвичам», — пояснил Гасан Гасангаджиев.

Чиновник отметил, что музыкальный тоннель на Поклонной горе является «одной из новинок этой зимы». В нем будут проигрываться новогодние музыкальные мелодии, и световые гирлянды тоннеля будут сверкать в такт музыке.