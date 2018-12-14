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Дизайн «Тройки» обновили в честь открытия новой сцены «Табакерки» 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: mos.ru
Внешний вид проездной карты "Тройка" посвятили открытию сцены Театра Олега Табакова на Малой Сухаревской площади.
Об этом сообщается на официальном портале мэра столицы. Отмечается, что обновленные карты можно будет купить на станции московского метро "Сухаревская".
На новом проездном изображены стадии рождения бабочки: гусеница, куколка и, соответственно, бабочка. Рядом надпись: "Метаморфозы артиста". Кроме этого, на карту поместили логотип самого театра. Сообщается, что таким образом дизайнеры хотели передать образ профессии артиста, который растет, перевоплощается и показывает разные истории и характеры своих героев.
Здание театра открылось 8 декабря после ремонта, первый спектакль пройдет 14 декабря.
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