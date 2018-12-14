Москвичей приглашают смастерить новогодние подарки для благотворительных фондов

Акция «Добрый Новый год» организована с целью скрасить праздники подопечным благотворительных фондов и будет проходит в столице вплоть до 23 декабря.

Москвичей приглашают принять участие и вместе с известными артистами сделать на мастер-классах подарки своими руками. По окончанию акции сувениры будут переданы детям.

Мероприятия организованы во всех округах столицы: в центре культуры и спорта «Ватутинки», культурных центрах «Зеленоград», ЗИЛ , «Ивановский», «Москвич» и других учреждениях.

Всего запланировано более 100 уроков, в рамках которых изготовят более двух тысяч подарков, как сообщает официальный портал мэра Москвы.

Также горожане могут принести одежду и подарки в культурные центры, а при желании оставить в специальных ящиках пожертвования.

Жители столицы, которые тоже хотят принять участие в новогодней благотворительной акции, но не имеют большого количества свободного времени тоже могут исполнить мечты маленьких горожан.