Метрополитен получил в 2018 году 450 вагонов «Москва»

Московский метрополитен в 2018 году получил 450 вагонов "Москва", что на 70% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Московский метрополитен с начала года получил 450 вагонов "Москва", это на 70% больше, чем по итогам 2017 года. Сейчас в общей сложности 92 поезда "Москва" (682 вагона) перевозят пассажиров по Таганско— Красноспресненской, Калужско-Рижской и Филевской линиям", — сказал собеседник агентства.

Еще четыре таких состава (32 вагона) находятся в депо "Солнцево", где машинисты осваивают новинки и готовятся перевезти на "Москве" первых пассажиров Большой кольцевой (БКЛ) и Солнцевской линий. На этом участке метро такие поезда планируется запустить к открытию станции БКЛ "Савеловская".

Впервые состав "Москва" был запущен в 2017 году на самой загруженной линии — Таганско-Краснопресненской, где суточный пассажиропоток достигает 1,2 млн человек. Каждый состав новой серии полностью адаптирован для маломобильных граждан. Для удобства пассажиров по всему поезду организован сквозной проход, в вагонах установлены интерактивные дисплеи и зарядки для мобильных устройств. Кроме того, поезда "Москва" вместительнее обычных составов на 15 процентов.