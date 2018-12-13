Запись в первые классы московских школ начнется 15 декабря

Об этом сообщил глава департамента образования столицы Исаак Калина.

"15 декабря стартует запись в первые классы, традиционно она продлится до самого начала нового учебного года", — приводит слова Калины ТАСС.

По его словам, в этом году в первые классы запишутся 102-103 тысячи детей. Уже зачислены в первые классы 67 тысяч детей, которые ходят в дошкольные группы. Записать ребенка в первый класс можно на портале госуслуг.

Летом 2019 года откроется самая большая в городе школа. Она расположится на территории бывшего завода ЗИЛ , в ней смогут обучаться две с половиной тысячи человек.