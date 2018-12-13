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Запись в первые классы московских школ начнется 15 декабря 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва/24
Об этом сообщил глава департамента образования столицы Исаак Калина.
"15 декабря стартует запись в первые классы, традиционно она продлится до самого начала нового учебного года", — приводит слова Калины ТАСС.
По его словам, в этом году в первые классы запишутся 102-103 тысячи детей. Уже зачислены в первые классы 67 тысяч детей, которые ходят в дошкольные группы. Записать ребенка в первый класс можно на портале госуслуг.
Летом 2019 года откроется самая большая в городе школа. Она расположится на территории бывшего завода ЗИЛ, в ней смогут обучаться две с половиной тысячи человек.
Ранее Сергей Собянин заявлял, что в Москве нет дефицита школьных учителей. Если раньше в столице не хватало преподавателей, то теперь они проходят серьезный отбор.
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