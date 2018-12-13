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Арку Главного входа на ВДНХ украсили праздничной подсветкой 

Москва24 + ещё 3 1 час назад
Фото: Москва/24
Сергей Собянин опубликовал фотографию арки Главного входа ВДНХ, украшенной праздничной подсветкой.
"Как вам арка Главного входа на #ВДНХ? В этом году полностью завершили реставрацию: восстановили центральную часть, фасады, знаменитую скульптуру "Тракторист и колхозница". К Новому году украсили праздничной подсветкой. Красота!" — написал мэр в своем Twitter.
Реставрация арки Главного входа завершилась летом 2018 года. Она была построена в 1954 году по проекту архитектора Иннокентия Мельчакова. Монумент "Тракторист и колхозница", установленный над входом, сделал скульптор Сергей Орлов.
В этом году на ВДНХ открылся "Город зимы". На территории выставочного комплекса работают два катка, один из которых самый большой в городе, 80-метровая тюбинговая горка, площадки для керлинга и игры в снежки.
В конце декабря на ВДНХ пройдет ежегодный благотворительный забег Дедов Морозов. Деньги, собранные от участия в забеге, направят пациентам хосписов.
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