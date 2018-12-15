Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Москвы назвали срок открытия метро «Нижегородская» 

Российская Газета + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Станция московского метро "Нижегородская" должна открыться в декабре 2019 года. Такие сроки обозначил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин во время субботнего осмотра объекта, передает ТАСС.
Объектов, подобных метро "Нижегородская", в Европе еще не было. Здесь пересекутся две линии — Большая кольцевая и Некрасовская. С одной на другую можно будет перейти по лестнице на соседнюю платформу. Причем на большом кольце тоннель строит малый 6-метровый щит, а на "розовой" ветке — большой 10-метровый, чтобы два поезда могли ехать одновременно. Из-за этой технической особенности на "Нижегородской" к двум платформам смогут подъехать сразу четыре поезда.
Напомним, что "Нижегородская" откроется на втором участке Некрасовской линии. В него также войдут станции "Стахановская", "Юго-Восточная" и "Окская". А до конца этого года возможно открытие первого сегмента новой "розовой" ветки со станциями "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". Линия пройдет параллельно сильно загруженному Таганско-Краснопресненскому направлению и должна серьезно улучшить транспортную ситуацию на юго-востоке столицы.
Российская Газета: последние новости
Мэрия одобрила проект метро до Внуково 15 декабря в Москве меняются правила работы платной парковки Москвичи в Новый год услышат поздравления президента в метро
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ готова прекратить ж/д сообщение с Украиной176
В РПЦ отреагировали на скандальный «объединительный собор»
«Загнанная крыса»: в Раде раскрыли планы Порошенко265
В Крыму произошло ЧП123
Сегодня в Москву придет арктический холод8
Видео
01:04
Сегодня в Москву придет арктический холод
Погода Новости Москвы
11:38
«Загнанная крыса»: в Раде раскрыли планы Порошенко
В мире Статьи
Путин проводит заседание Совета по культуре и искусству
Политика
00:40
В РПЦ отреагировали на скандальный «объединительный собор»
Общество Украина
01:41
На Марсовом поле погасили Вечный огонь
Общество
00:52
Петросян рассказал о горе
Шоу-бизнес
02:25
РФ готова прекратить ж/д сообщение с Украиной
Политика Украина
00:16
Разоблачение редактора: «Битва экстрасенсов» дурачит зрителей
Шоу-бизнес
00:39
В Крыму обратились с призывом к ЕС
Политика
06:51
Глава Пентагона проигнорировал Шойгу
Армия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение