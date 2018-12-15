Власти Москвы назвали срок открытия метро «Нижегородская»

Станция московского метро "Нижегородская" должна открыться в декабре 2019 года. Такие сроки обозначил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин во время субботнего осмотра объекта, передает ТАСС

Объектов, подобных метро "Нижегородская", в Европе еще не было. Здесь пересекутся две линии — Большая кольцевая и Некрасовская. С одной на другую можно будет перейти по лестнице на соседнюю платформу. Причем на большом кольце тоннель строит малый 6-метровый щит, а на "розовой" ветке — большой 10-метровый, чтобы два поезда могли ехать одновременно. Из-за этой технической особенности на "Нижегородской" к двум платформам смогут подъехать сразу четыре поезда.

Напомним, что "Нижегородская" откроется на втором участке Некрасовской линии. В него также войдут станции "Стахановская", "Юго-Восточная" и "Окская". А до конца этого года возможно открытие первого сегмента новой "розовой" ветки со станциями "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". Линия пройдет параллельно сильно загруженному Таганско-Краснопресненскому направлению и должна серьезно улучшить транспортную ситуацию на юго-востоке столицы.