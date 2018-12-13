Частный инвестор приобрел часть дома «со шкатулкой в дымоходе» на ул. Мясницкая

Мясницкая приобрел частный инвестор. Об этом сообщили в пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике.

«В доме, известном благодаря легенде о шкатулке с ассигнациями, спрятанной в дымоход генерал-майором П. Кусовниковым и, вероятно, сгоревшей благодаря не знавшему ничего дворнику, продано 320 кв. м на Единой торговой площадке Москвы. Новым собственником нежилых площадей на ул. Мясницкая, д. 17, стр. 1 стал индивидуальный предприниматель Андрей Бихневич», — говорится в сообщении.

Само строение находится в пяти минутах от метро «Тургеневская», «Чистые пруды», десять минут от метро «Лубянка».

Цена сделки составила 35,1 млн руб.

«Существует легенда, связанная с комплексом зданий на ул. Мясницкая, д. 17, стр.1 и стр.2. В середине XIX века здесь жили генерал-майор П. Кусовников с супругой. Однажды, уезжая из города, они спрятали шкатулку с ассигнациями в дымоход. Не зная об этом, дворник развел огонь. Семья не пережила этой потери и теперь призрак генерал-майора можно встретить на ул. Мясницкая», — отмечается в сообщении

Сейчас на аукцион выставлен нежилой объект, который находится на ул. Мясницкая, д. 13, стр. 24.

Заявки для участия в торгах принимаются до 30 января. Аукцион пройдет 7 февраля 2019 года.