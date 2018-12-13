В московском транспорте могут установить стойки с антисептиком

В общественном транспорте Москвы могут установить стойки с антисептическим гелем. О том, что такой вопрос будет рассмотрен, заявила глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова

"Есть инфекции, которые передаются тактильным путем. Например, ротавирусная инфекция. Предложение установить в транспорте стойки с антисептиком неплохое, но его надо изучить", — цитирует Стебенкову Агентство "Москва".

Депутат сообщила, что необходимо проконсультироваться с Роспотребнадзором , удостовериться в эффективности такого способа дезинфекции и обсудить технические возможности установки стоек.

По данным Роспотребнадзора, в этом году прививки от гриппа сделали почти 70 миллионов россиян. Только в Москве привились более 7,5 миллиона человек.