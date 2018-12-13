Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Программа реновации: что построят в Люблине 

Mos.ru + ещё 3 5 часов назад
Фото: Mos.ru
В проектируемом квартал​е планируется построить 196,8 тысячи квадратных метров недвижимости. В микрорайоне появятся детский сад на 200 мест и новое здание детской школы искусств.
На заседании Градостроительно-земельной комиссии под руководством Сергея Собянина предварительно одобрили проект планировки микрорайона в районе Люблино (ЮВАО) по программе реновации.
Под проектируемый квартал отвели участок площадью 15,3 гектара между улицами Люблинской, Краснодонской и Верхние Поля. В программу реновации здесь включено 15 жилых домов.
В рамках проекта планируется построить 196,8 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе 112,4 тысячи квадратных метров жилья. Кроме того, в районе появятся детский сад на 200 мест и новое здание детской школы искусств. Его построят по адресу: улица Верхние Поля, дом 11, корпус 2.
На первых этажах жилых домов и в пристроенных помещениях будут находиться магазины и объекты бытового обслуживания. Под машины отведут места в подземных паркингах, в отдельно стоящем многоуровневом гараже на 700 мест и на плоскостных автостоянках.
Строительство начнется на стартовой площадке по адресу: улица Краснодонская, владение 46/1, а также на месте сносимых домов. Остальную застройку микрорайона сохранят.
Территории жилого квартала благоустроят в соответствии с московским стандартом благоустройства. Здесь появятся детские и спортивные площадки, зоны для отдыха, газоны, цветники и дополнительные места для парковки автомобилей.
Проект планировки квартала реновации вынесут на публичные слушания.
Mos.ru: последние новости
ГЗК одобрила проект планировки квартала реновации в Восточном Бирюлеве Беспилотники, пуховики на минус 80 градусов и модные принты: самые интересные разработки резидентов «Калибра» О погоде и работе транспорта расскажут информационные экраны в поездах МЦД
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал, кто может стать президентом410
Око за око: Китай решил ударить по Канаде169
Захарова напомнила Японии про требование СССР61
Путин выбрал новую столицу Дальнего Востока85
Бесшумных убийц запустят в Тихий океан6
Видео
00:50
Путин рассказал, кто может стать президентом
Политика
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
01:00
Пока вы спали: Россияне выводят наличные с карт
Общество
05:04
«Трамп готовит блокировку Калининграда»
В мире
00:30
Путин рассказал о своих научных увлечениях
Политика
11:04
Эрдоган присоединил север Сирии к Турции
Ближний Восток Статьи
02:13
Пробами из дыры «Союза» займутся в ФСБ
Наука и техника
01:03
К москвичам обратились с предупреждением
Погода Новости Москвы
06:28
«Русский Кен» экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение