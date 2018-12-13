Программа реновации: что построят в Люблине

В проектируемом квартал​е планируется построить 196,8 тысячи квадратных метров недвижимости. В микрорайоне появятся детский сад на 200 мест и новое здание детской школы искусств.

На заседании Градостроительно-земельной комиссии под руководством Сергея Собянина предварительно одобрили проект планировки микрорайона в районе Люблино (ЮВАО) по программе реновации.

Под проектируемый квартал отвели участок площадью 15,3 гектара между улицами Люблинской, Краснодонской и Верхние Поля. В программу реновации здесь включено 15 жилых домов.

В рамках проекта планируется построить 196,8 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе 112,4 тысячи квадратных метров жилья. Кроме того, в районе появятся детский сад на 200 мест и новое здание детской школы искусств. Его построят по адресу: улица Верхние Поля, дом 11, корпус 2.

На первых этажах жилых домов и в пристроенных помещениях будут находиться магазины и объекты бытового обслуживания. Под машины отведут места в подземных паркингах, в отдельно стоящем многоуровневом гараже на 700 мест и на плоскостных автостоянках.

Строительство начнется на стартовой площадке по адресу: улица Краснодонская, владение 46/1, а также на месте сносимых домов. Остальную застройку микрорайона сохранят.

Территории жилого квартала благоустроят в соответствии с московским стандартом благоустройства. Здесь появятся детские и спортивные площадки, зоны для отдыха, газоны, цветники и дополнительные места для парковки автомобилей.

Проект планировки квартала реновации вынесут на публичные слушания.