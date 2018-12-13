Самую большую в России школу сдадут в эксплуатацию в Москве летом 2019 г.

«Летом 2019 г. школа будет сдана, чтобы осенью уже начать занятия», — сказал В. Гареев.

По его словам, школьная столовая будет разделена на два зала — для старших классов (с пятого по 11-ый) на 800 человек и для младших классов на 450 человек. Оба зала смогут одновременно принять 1,25 тыс. человек.

«Несмотря на то, что залы столовой большие, питание будет организовано в две смены. 21,5 тыс. блюд будет готовиться здесь ежедневно», — добавил В. Гареев.

Он уточнил, что для навигации в школе будут установлены сенсорные панели, как в торговом центре. Они будут помогать ориентироваться в учреждении.