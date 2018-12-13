Школу на 2,5 тыс. мест на территории бывшего завода ЗИЛ планируют сдать в эксплуатацию летом 2019 г., сообщил Агентству городских новостей «Москва» представитель казенного предприятия «Управление гражданского строительства» столицы Вадим Гареев.
«Летом 2019 г. школа будет сдана, чтобы осенью уже начать занятия», — сказал В. Гареев.
По его словам, школьная столовая будет разделена на два зала — для старших классов (с пятого по 11-ый) на 800 человек и для младших классов на 450 человек. Оба зала смогут одновременно принять 1,25 тыс. человек.
«Несмотря на то, что залы столовой большие, питание будет организовано в две смены. 21,5 тыс. блюд будет готовиться здесь ежедневно», — добавил В. Гареев.
Он уточнил, что для навигации в школе будут установлены сенсорные панели, как в торговом центре. Они будут помогать ориентироваться в учреждении.
Ранее «Известия» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина сообщали, что летом 2018 г. в Москве начнется строительство самой большой школы в России.