Собянин уволил председателя Москомстройинвеста

"Освободить Тимофеева Константина Петровича от замещаемой должности председателя комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе", — говорится в распоряжении.

Другим распоряжением Собянин освободил Татьяну Гук от должности заместителя председателя Москомархитектуры. Отмечается, что Гук также была уволена по собственной инициативе.

Еще одним распоряжением мэр столицы назначил исполняющего обязанности председателя Москомстройинвеста. Им стала Анастасия Пятова, которая ранее являлась зампредседателя комитета.