Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Завершена проходка тоннеля на участке Некрасовской линии метро 

Москва24 + ещё 2 2 часа назад
Фото: Москва24
Завершена проходка тоннеля на участке строящейся Некрасовской линии от "Окской" до "Стахановской". Об этом сообщил Сергей Собянин.
"Завершили проходку тоннеля на участке строящейся Некрасовской линии от "Окской" до "Стахановской". Это будет двухпутный тоннель, в котором пассажирские платформы расположены по бокам, а поезда идут посередине. Участок серьезно разгрузит фиолетовую ветку метро", — пишет мэр Москвы в своем официальном микроблоге Twitter.
Строительство 16 станций метро планируют завершить до конца 2019 года. К концу 2018 года завершается строительство станций "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская", "Некрасовка" (Некрасовская линия), а также "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая", "Столбово" (Сокольническая линия).
Москва24: последние новости
Участок Рублевского шоссе перекрывают на год Аэропорт Домодедово установит алкорамки для проверки трезвости Москва оставит праздничные наряды до середины января
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба Терезы Мэй35
РФ сообщила США о решении по Ту-160 в Венесуэле292
Захваченный украинский моряк озвучил требования555
Украинцы набросились на полуголую Пугачеву
Решена судьба найденной в Москве украинской журналистки49
Видео
03:05
Обострение в Сирии: Турция идет в наступление
Ближний Восток Армия
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
05:04
«Трамп готовит блокировку Калининграда»
В мире
00:05
«Словно фея». В Сети высмеяли Трампа за монетку
В мире США
01:14
Меркель объявила решение по санкциям
В мире
03:58
Украина создала комиссию по подготовке претензии к РФ
Украина В мире
03:58
Мемориальную доску Солженицыну разбили после установки
Общество
00:59
Захарова попросила Госдеп прекратить истерику
Политика Войска
03:58
Кремль отреагировал на слова Порошенко о войне
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение