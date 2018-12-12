Кофе в московском метро могут запретить

Проезд с кофе в метрополитене Москвы может обернуться штрафом. Мосгордуму предлагает ввести наказание за проход в подземки с горячим напитком в сстаканчике с крышкой.

Как пояснил зампредседателя комиссии МГД по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников , сегодня в правилах значатся определённые ограничения. Так, за проезд в пачкающей одежде, с багажом, который имеет неприятный запах или может пачкать пассажиров, грозит штраф — 100 рублей. Депутаты отмечают, что это небольшая сумма, неактуальная сегодня.

«Штраф должен стимулировать гражданина, чтобы он не нарушал правила, а такой формат с кофе «с собой» стал действительно популярным», — сказал Семенников.

Он добавил, что новый законопроект, ужесточающий наказание и вводящий штрафы за кофе пока не разрабатывается.

В парламенте отмечают необходимость обсуждения инициативы с москвичами.