Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обострение в Сирии: Турция идет в наступление
Обострение в Сирии: Турция идет в наступление

Кофе в московском метро могут запретить 

News.ru 45 минут назад
Фото: АГН "Москва
Проезд с кофе в метрополитене Москвы может обернуться штрафом. Мосгордуму предлагает ввести наказание за проход в подземки с горячим напитком в сстаканчике с крышкой.
Как пояснил зампредседателя комиссии МГД по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников, сегодня в правилах значатся определённые ограничения. Так, за проезд в пачкающей одежде, с багажом, который имеет неприятный запах или может пачкать пассажиров, грозит штраф — 100 рублей. Депутаты отмечают, что это небольшая сумма, неактуальная сегодня.
«Штраф должен стимулировать гражданина, чтобы он не нарушал правила, а такой формат с кофе «с собой» стал действительно популярным», — сказал Семенников.
Он добавил, что новый законопроект, ужесточающий наказание и вводящий штрафы за кофе пока не разрабатывается.
В парламенте отмечают необходимость обсуждения инициативы с москвичами.
Ранее News.ru писал, что Госдума поддержала увеличение штрафов за задержку вылета.
News.ru: последние новости
Бесплатную парковку вводят на улицах Москвы Запах сероводорода окутал Москву Аномально большие сугробы отмечены в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель объявила решение по санцкиям327
«Россия ничего не захватывала»33
Кремль отреагировал на слова Порошенко о войне190
Обострение в Сирии: Турция идет в наступление11
Мемориальную доску Солженицыну разбили после установки443
Видео
03:05
Обострение в Сирии: Турция идет в наступление
Ближний Восток Армия
01:14
Меркель объявила решение по санцкиям
В мире Европа
03:58
Мемориальную доску Солженицыну разбили после установки
Общество
00:59
Захарова попросила Госдеп прекратить истерику
Политика Войска
03:58
Кремль отреагировал на слова Порошенко о войне
Политика
00:21
Теплоход выбросило на берег под Новороссийском
Происшествия
00:34
Прощание с Алексеевой попытались сорвать
Общество Статьи
00:58
Гололед после тумана: Москву бросит в минус
Погода Автоспорт
01:05
Задержан третий за месяц боевик из банды Басаева
Происшествия Статьи
00:50
Представлен прототип первого российского планшета
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение