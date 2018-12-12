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Новогоднее оформление сохранится в Москве до 14 января 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Праздничное оформление будет сохраняться в Москве вплоть до Старого Нового года, который традиционно отмечают в России в ночь на 14 января. Об этом сообщил журналистам руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Гасан Гасангаджиев.
"График праздничного оформления, безусловно, определен. Ориентировочно, демонтаж будет где-то после 14 января. Но в прошлом году были приняты решения о том, что в определенных местах оформление было сохранено и функционировало длительный период", — сказал Гасангаджиев в ходе пресс-тура.
Как сообщалось, к Новому году улицы и площади Москвы украсят более 3 тыс. объемных конструкций, для их создания использовано свыше 1,5 тыс. км гирлянд. В центре и округах столицы разместят свыше 290 новогодних елей.
Установка декораций для украшения столицы к новогодним праздникам завершится 13 декабря. Особое внимание уделяется оформлению парковых зон.
С 14 декабря по 13 января в городе пройдет фестиваль "Путешествие в Рождество", в этом году его посвятят сказкам и персонажам из популярных книг. На 78 площадках можно будет посмотреть балеты на льду, спектакли российских и зарубежных европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх.
Старый Новый год — Новый год по Юлианскому календарю (по старому стилю). Наступает в ночь с 13 на 14 января.
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