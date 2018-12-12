Парковка в Москве в праздники будет бесплатной

В новогодние праздники, с 31 декабря по 8 января, парковка в столице будет бесплатной. Это касается всех улиц с платной парковкой, в том числе и подпадающих с 15 декабря под действие новых правил оплаты, сообщает ТАСС

Оставить машину можно будет на любой стоянке, которая входит в зону парковочного пространства столицы. В остальные дни автомобилистов просят быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Плоскостные стоянки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме.

С 15 декабря нельзя будет воспользоваться бесплатной парковкой по воскресеньям на улицах Пречистенка, Остоженка, Петровка, Ильинка, Охотный ряд, Варварка, Моховая, Арбат.

Также бесплатная парковка по воскресеньям не будет действовать на Тверском, Сретенском и Рождественском бульварах, улицах Малая Бронная, Большая Никитская, Баррикадная, Мясницкая, Маросейка, Покровка, а также на Театральной, Триумфальной, Кудринской, Пушкинской, Трубной и Лубянской площадях.

Кроме того, с этого же дня в столице изменятся тарифы на парковку. Это коснется 5% парковочных мест в центре города. Минимальная стоимость парковки между Садовым и Бульварным кольцами составит 80 рублей в час. На более загруженных улицах будет дифференцированный тариф — 50 рублей за первые 30 минут, а затем — по 150 рублей в час. На улицах внутри Бульварного кольца стоимость парковки составит 100 и 200 рублей в час.

При этом правила оплаты парковки в мобильном приложении смягчат. Водители смогут сами исправить ошибки, допущенные при оплате.