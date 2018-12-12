Храм у Никитских ворот передан в собственность церкви

"Издано распоряжение Департамента городского имущества Москвы о передаче в собственность Русской православной церкви объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Большое Вознесение", расположенного по адресу: город Москва, улица Большая Никитская, дом 36", — говорится в сообщении.

В 1685-1689 годах царицей Натальей Кирилловной Нарышкиной , чей двор находился неподалеку, на месте нынешнего Столового переулка, был построен каменный Вознесенский храм с приделами иконы Божией Матери "Владимирская" и святителя Николая — чуть западнее ныне стоящего. В XVIII веке участок перешел в собственность князя Григория Потемкина. Есть версия, что в Вознесенском храме в 1774 году состоялся тайный брак Потемкина с Екатериной Великой. Именно он заказал в 1790 году, незадолго до своей смерти, строительство новой, более просторной каменной церкви.

Во время пожара 1812 года недостроенное здание выгорело. Его восстановление и украшение были завершены в 1816 году. В трапезной храма 18 февраля (2 марта по новому стилю) 1831 года состоялось венчание Пушкина и Гончаровой. В 1931 году храм был закрыт, в 1937 году снесена колокольня XVII века.

Хотя здание оставили как памятник пушкинской эпохи, убранство было утрачено. До 1987 года в храме размещались склад и лаборатория Научно-исследовательского института им. Кржижановского, планировалось открыть концертный зал. В 1987-1990 годах была проведена реставрация, открыта часть исторической живописи.

В 1990 году храм был передан в пользование Московской патриархии. Богослужения возобновлены 23 сентября 1990 года. В 2002-2004 годах с западной стороны храма была заново отстроена колокольня.