Жилой комплекс со 150-метровой башней возведут в Москве

Одобрен проект строительства многофункционального жилого комплекса со 150-метровой башней, который расположится недалеко от Новодевичьего монастыря на берегу реки Сетунь.

Данная информация представлена в среду, 12 декабря.

— Москва динамично развивается, появляются новые центры притяжения и высотные доминанты, — передает Интерфакс заявление главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Из публикации на сайте Архитектурного бюро Сергея Скуратова следует, что будет построено четыре корпуса. Высота зданий будет 33, 75, 95 и 154 метра.

Общая площадь комплекса составит более 80 тысяч квадратных метров.