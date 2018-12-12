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Жилой комплекс со 150-метровой башней возведут в Москве 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Светлана Колоскова, "Вечерняя Москва"
Одобрен проект строительства многофункционального жилого комплекса со 150-метровой башней, который расположится недалеко от Новодевичьего монастыря на берегу реки Сетунь.
Данная информация представлена в среду, 12 декабря.
— Москва динамично развивается, появляются новые центры притяжения и высотные доминанты, — передает Интерфакс заявление главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
Из публикации на сайте Архитектурного бюро Сергея Скуратова следует, что будет построено четыре корпуса. Высота зданий будет 33, 75, 95 и 154 метра.
Общая площадь комплекса составит более 80 тысяч квадратных метров.
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