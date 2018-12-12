Штраф за кофе с собой в метро хотят увеличить

Мосгордуме могут рассмотреть вопрос об увеличении штрафа за поездку с кофе в метро. Об этом член комиссии столичного парламента по безопасности Евгений Герасимов

"Я думаю, на заседании комиссии по безопасности сделаю официальное рассмотрение вопроса об увеличении штрафа за проезд с открытыми напитками и вынесем этот вопрос на рассмотрение Думы. Сумму штрафа надо обсудить. Сейчас понятно, что он минимальный, и никто на это внимание не обращает", — сказал он, передает Агентство "Москва".

При этом Герасимов отметил, что главное — это создавать и поддерживать комфортную среду для москвичей.

В настоящее время проезд в метро с открытыми напитками влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 100 рублей. Это прописано в статье 10.9 "Нарушение правил пользования метрополитеном и ММТС" Кодекса города Москвы.

По данным столичного департамента по конкурентной политике, кофейни в столице набирают популярность. Согласно опросам, большинство москвичей предпочитают капучино, на втором месте по популярности — большой капучино, а третью строчку делят латте, раф и американо. Одна кофейня в среднем продает 190 чашек в день, а средний чек составляет 366 рублей.