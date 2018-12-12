В Москве отремонтируют два МФЦ

Москве в двух зданиях МФЦ "Мои документы" начались работы по капремонту, которые завершатся до конца 2019 года, говорится в сообщении столичного департамента капремонта.

Ремонт планируется завершить в здании на Дубнинской улице во втором, а на Святоозерской улице в четвертом квартале 2019 года, сообщается в пресс-релизе.

Как указывается в нем, сейчас оба здания находятся в неудовлетворительном состоянии. В здании на Дубнинской улице протекает кровля, краска на стенах потемнела и потрескалась, керамическая плитка имеет сколы и трещины, часть ее отслоилась. А в здании на Святоозерской улице отсутствуют электричество, вода и тепло.

В рамках капитального ремонта в обоих зданиях отремонтируют кровлю, входные группы приспособят для маломобильных посетителей. Запланирована также перепланировка внутренних помещений. Кроме того, специалисты заменят внутренние инженерные системы, говорится в сообщении.