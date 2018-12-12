Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве отремонтируют два МФЦ 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве в двух зданиях МФЦ "Мои документы" начались работы по капремонту, которые завершатся до конца 2019 года, говорится в сообщении столичного департамента капремонта.
Ремонт планируется завершить в здании на Дубнинской улице во втором, а на Святоозерской улице в четвертом квартале 2019 года, сообщается в пресс-релизе.
Как указывается в нем, сейчас оба здания находятся в неудовлетворительном состоянии. В здании на Дубнинской улице протекает кровля, краска на стенах потемнела и потрескалась, керамическая плитка имеет сколы и трещины, часть ее отслоилась. А в здании на Святоозерской улице отсутствуют электричество, вода и тепло.
В рамках капитального ремонта в обоих зданиях отремонтируют кровлю, входные группы приспособят для маломобильных посетителей. Запланирована также перепланировка внутренних помещений. Кроме того, специалисты заменят внутренние инженерные системы, говорится в сообщении.
РИА Недвижимость: последние новости
В Москве замок чаеторговцев Филипповых признали памятником архитектуры В Филях-Давыдкове по реновации переселяют жильцов еще двух пятиэтажек Эксперты проанализировали развитие продуктовых сетей Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко объявил о «войне» из-за Керченского инцидента663
Пока вы спали: Россиянам блокируют счета
Захарова оценила «надежды» на уничтожение Крымского моста4
Смертельная перестрелка в Москве попала на видео89
«Спокойные» дни в Москве закончатся
Видео
00:59
Захарова попросила Госдеп прекратить истерику
Политика Войска
00:34
Прощание с Алексеевой попытались сорвать
Общество Статьи
00:58
Гололед после тумана: Москву бросит в минус
Погода Автоспорт
03:39
Полиция проводит спецоперацию в Страсбурге
Происшествия В мире
01:47
Взорвалась и упала: ЧП с ракетой С-300
Армия Происшествия
00:39
Робот Борис оказался ряженым в костюм танцором
Наука и техника
04:24
Нахамивший Путину Лукашенко ищет новых союзников
В мире СНГ
00:58
Организаторы оправдали назвавшего зрителей «быдлом» Гайдуляна
Шоу-бизнес
03:33
В Москве пропала украинская журналистка
Происшествия
08:26
Задержанный украинский командир сделал заявление
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение