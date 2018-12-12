Москвичам предложили выбрать проекты по благоустройству дворов

На проекте «Активный гражданин» началось голосование по программе благоустройства столичных дворов. Москвичам предложили выбрать территории в своих районах, которые начнут приводить в порядок весной 2019 года.

Как отмечает портал мэра и правительства Москвы , районные голосования будут открываться постепенно и длится по 10 дней. Все желающие смогут выбрать территорию для благоустройства, а также сообщить, какие работы, по их мнению, там необходимы. Речь, в частности, идет о высадке дополнительных деревьев и кустарников, новых площадках для отдыха с детьми или для занятий спортом. Голосование также предусматривает возможность выбрать готовый проект благоустройства.

Как ранее заявил Сергей Собянин , столичные власти приняли программу, согласно которой дворы жилых домов в Москве будут комплексно переустраивать с учетом новых требований и технологий каждые семь-восемь лет. Мэр отметил, что в городе каждый год реконструируется и ремонтируется комплексно или частично три с половиной тысячи дворов. по его словам, большинство устаревших объектов во дворах проще заменить на новые, чем отремонтировать. В частности речь идет о малых архитектурных формах.

Всего за 2018 год в Москве было благоустроено 3200 различных городских объектов. Среди них 19 улиц, 82 парка, 13 территорий у станций метро, четыре территории, прилегающие к объектам чемпионата мира по футболу, более 2500 дворов, 238 дворов у школ и детских садов, 315 детских и спортивных площадок и семь прочих городских территорий.