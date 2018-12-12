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Дом-замок в центре Москвы признали памятником архитектуры 

Вечерняя Москва + ещё 6 3 часа назад
Фото: mos.ru
Дом-замок с кокошником, который находится на пересечении Яузской улицы и Яузского бульвара, был признан памятником архитектуры.
На официальном сайте мэра Москвы сообщается, что двухэтажное здание является образцом модерна начала XX века.
Теперь дом-замок числится в списке объектов культурного наследия регионального значения.
— Современный, несколько затейливый облик особняк Филипповых приобрел в 1906 году, когда его фасад перестроили по проекту архитектора Александра Красильникова в стиле модерн. Кроме того, после перестройки в подвале здания расположились прачечная и квартира служащего домовладельца, на первом этаже — доходные квартиры, — заявил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
Он отметил, что в настоящий момент в особняке в центре столицы располагаются офисы.
Так, фасадам дома-замка удалось сохранить облик начала прошлого века.
Благодаря статусу объекта культурного наследия обеспечивается охрана здания со стороны государства.
Дом расположен по адресу: Яузская улица, дом 1/15
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