Дом-замок в центре Москвы признали памятником архитектуры

Дом-замок с кокошником, который находится на пересечении Яузской улицы и Яузского бульвара, был признан памятником архитектуры.

На официальном сайте мэра Москвы сообщается, что двухэтажное здание является образцом модерна начала XX века.

Теперь дом-замок числится в списке объектов культурного наследия регионального значения.

— Современный, несколько затейливый облик особняк Филипповых приобрел в 1906 году, когда его фасад перестроили по проекту архитектора Александра Красильникова в стиле модерн. Кроме того, после перестройки в подвале здания расположились прачечная и квартира служащего домовладельца, на первом этаже — доходные квартиры, — заявил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он отметил, что в настоящий момент в особняке в центре столицы располагаются офисы.

Так, фасадам дома-замка удалось сохранить облик начала прошлого века.

Благодаря статусу объекта культурного наследия обеспечивается охрана здания со стороны государства.

Дом расположен по адресу: Яузская улица, дом 1/15