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Собянин поздравил горожан с 25-летием Конституции РФ 

Москва24 + ещё 11 57 минут назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин напомнил жителям Москвы о том, что Конституция РФ является фундаментом устойчивого развития страны и поздравил их с 25-й годовщиной принятия основного свода законов государства. Телеграмма появилась на официальном портале мэра и правительства столицы.
Глава города отметил, что принятая всенародным голосованием Конституция провозглашает Россию социальным государством и задает высокие правовые и социальные стандарты, которым столица старается соответствовать.
"Москва стремится стать городом, удобным для жизни. Мы строим дороги и станции метро, благоустраиваем парки и улицы, повышаем качество и доступность медицинской помощи, укрепляем лидирующие позиции столичного образования, проявляем особую заботу о пожилых людях, инвалидах и семьях с детьми", — сказал Сергей Собянин.
Он добавил, что власти города продолжат реализацию приоритетных программ, улучшающих жизнь миллионов людей. А основной закон государства создает базовые условия для достижения высоких целей в столице.
День Конституции ежегодно отмечается в России 12 декабря. Праздник не является официальным выходным, однако с 2005 года причислен к памятным датам страны.
Накануне 25-летия действующей Конституции лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал внести изменения в основной свод законов государства. Он отметил отметил необходимость корректировки курса и создания реальных условий для развития страны.
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