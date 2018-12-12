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В центре Москвы отреставрируют Китайские бани XIX века 

Москва24 + ещё 5 3 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Восточный корпус Китайских бань в Театральном проезде отреставрируют, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Разрешение на разработку проекта выдали специалисты Мосгорнаследия.
Глава ведомства Алексей Емельянов рассказал, что торговые бани впервые упоминаются в документах 1870-х годов. "Свой классический облик этот комплекс обрел уже в 1890-х годах, когда наследники купца первой гильдии Герасима Хлудова пригласили архитектора Семена Эйбушица для реконструкции старых бань и строительства новых зданий", — напомнил Емельянов. Он также отметил, что как помощник архитектора в работах участвовать знаменитый Лев Кекушев.
По словам главы ведомства, во второй половине XIX века Китайские бани "предлагали услуги для всех слоев населения". В частности, восточный корпус, который собираются отреставрировать, был предназначен для простых горожан.
Сначала здание принадлежало грузинским князьям, а в 1877 году его приобрел купец Герасим Хлудов. Он начал масштабную перестройку, решив разместить в комплексе не только торговые бани, но и гостиницу, магазины и съемные квартиры. Китайскими бани стали называть из-за их расположения в Китайском проезде.
Здание бань входит в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Емельянов пояснил, что в ходе работы над проектом специалисты изучат инженерно-технические особенности здания, а также проведут историко-архивные исследования.
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