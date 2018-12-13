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Московский зоопарк подарит скидку в 40% на вход 31 декабря 

Москва24 + ещё 8 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московский зоопарк снизит цены на входные билеты в канун Нового года, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Праздничная 40-процентная скидка будет действовать в понедельник, 31 декабря.
Понаблюдать за животными в этот день можно будет с 09:00 до 15:00, а билет будет стоить 300 рублей вместо привычных 500 рублей. Кассы будут работать до 14:00.
Как сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, Новый год — это время чудес и волшебства, и по случаю праздника для гостей приготовили подарок в виде скидки.
В праздничные выходные, с 1 по 8 января, зоопарк будет работать ежедневно с 09:00 до 17:00, а кассы — с 09:00 до 16:00.
В последнюю неделю декабря, а также в начале января посетители зоопарка смогут принять участие в праздничной программе. В частности, 22, 23, 29, 30 декабря и 5, 6, 7 января там пройдет интерактивное новогоднее представление "Время чудес".
Для гостей зоосада подготовили викторины, головоломки, конкурсы, а также знакомство с удивительными обитателями зоопарка. Программа рассчитана как на детей, так и их родителей.
Также в зоопарке пройдет интеллектуальный квест "По заснеженным тропам". Каждый участник игры попробует себя в качестве следопыта, которому необходимо открыть тайны разных видов животных.
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