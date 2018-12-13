Московский зоопарк подарит скидку в 40% на вход 31 декабря

Московский зоопарк снизит цены на входные билеты в канун Нового года, сообщает портал мэра и правительства Москвы . Праздничная 40-процентная скидка будет действовать в понедельник, 31 декабря.

Понаблюдать за животными в этот день можно будет с 09:00 до 15:00, а билет будет стоить 300 рублей вместо привычных 500 рублей. Кассы будут работать до 14:00.

Как сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова , Новый год — это время чудес и волшебства, и по случаю праздника для гостей приготовили подарок в виде скидки.

В праздничные выходные, с 1 по 8 января, зоопарк будет работать ежедневно с 09:00 до 17:00, а кассы — с 09:00 до 16:00.

В последнюю неделю декабря, а также в начале января посетители зоопарка смогут принять участие в праздничной программе. В частности, 22, 23, 29, 30 декабря и 5, 6, 7 января там пройдет интерактивное новогоднее представление "Время чудес".

Для гостей зоосада подготовили викторины, головоломки, конкурсы, а также знакомство с удивительными обитателями зоопарка. Программа рассчитана как на детей, так и их родителей.

Также в зоопарке пройдет интеллектуальный квест "По заснеженным тропам". Каждый участник игры попробует себя в качестве следопыта, которому необходимо открыть тайны разных видов животных.