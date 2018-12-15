Пассажиры московского метро нарисовали 16 новогодних картин

Шестнадцать картин на новогоднюю тематику нарисовали пассажиры московского метро совместно с профессиональным художником в ходе мастер-классов, организованных в переходе с "Ленинского проспекта" на "Площадь Гагарина", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.

"В преддверии Нового года Московский метрополитен организовал для пассажиров два мастер-класса по созданию картин. Они прошли в переходе со станции "Ленинский проспект" на станцию МЦК "Площадь Гагарина". Праздничные полотна пассажиры московского метро рисовали под руководством профессионального художника. По итогам мастер-класса 16 готовых картин разместили в переходе двух станций", — сообщили агентству в пресс-службе метро в субботу.

Как напомнили в метрополитене, стать участником мастер-класса по живописи могли все желающие: для этого нужно было отправить заявку на почту московского метро.

Ранее сообщалось, что Московский метрополитен начал подготовку к Новому году: станции и вестибюли метро украшают новогодними елками, на турникетах, входных дверях и торговых павильонах появляются новогодние стикеры. Кроме того, для пассажиров начала работать новогодняя почта. Отправить поздравление близким и письмо Деду Морозу можно на всех стойках "Живое общение" на 18 станциях метро и МЦК.

Жители Москвы также могут увидеть самую необычную ёлку, появившуюся в городе. На станции "Тургеневская" Калужской-Рижской линии метро появилась новогодняя елка, выполненная из 230 тысяч использованных билетов "Единый". Именно такое количество билетов в среднем выбрасывается пассажирами каждый день, отмечали в метро.