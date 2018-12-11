Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пассажиров обвинили в сбое в московском метро 

Рамблер 1 час назад
В Московском метрополитене заявили, что сбой на фиолетовой ветке произошел из-за людей, удерживавших двери в вагонах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подземки.
Утром 11 декабря на зеленой и фиолетовой ветках московского метро произошли сбои. СМИ писали, что их причиной в обоих случаях оказалась поломка поездов.
В метрополитене заявили, что на Таганско-Краснопресненской линии людей пришлось высадить из двух поездов из-за пассажиров, мешавших дверям закрыться. После этого на ветке начался сбой.
Московское метро превратилось в филиал ада
По словам представителей подземки, если долго удерживать хотя бы одну дверь поезда, системы контроля не позволят составу тронуться с места.
По требованиям безопасности пассажиров в таких случаях высаживают «для проверки дверей и дверных механизмов». Иногда состав приходится снимать с линии, что сказывается на графике и наполненности других поездов.
Сбой на зеленой ветке в метрополитене объяснили «техническими причинами». Один из поездов пришлось убрать с линии. Почему было принято такое решение, не уточняется. Сейчас состав проходит проверку.
В подземке заявили, что сейчас движение по всем веткам осуществляется по графику.
Во время сбоя пассажиры публиковали фотографии заполненных платформ и жаловались на «жуткую давку». Некоторые рассказывали, что на поездку через 11 станций у них ушло 2,5 часа.
Комментарии87
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Золотов подал иск к Навальному535
Новая дача Захаровой14
Пока вы спали: Россия и Китай «купят» Евросоюз201
Минздрав запретил пугать картинками о вреде алкоголя1
В Москве на рекламном экране внезапно включилось порно
Видео
00:58
Гололед после тумана: Москву бросит в минус
Погода Автоспорт
01:21
Ефремов отреагировал на скандал в клинике
Шоу-бизнес
01:23
Держателя российского общака взяли с кокаином
Происшествия
01:00
Бузовой пообещали белоснежный грузовик
Шоу-бизнес
04:37
Минздрав запретил пугать картинками о вреде алкоголя
Общество
01:16
Московское метро превратилось в филиал ада
Новости Москвы
03:02
Бронированный «Жук» в ЛНР попал на видео
Армия Оружие
06:55
Меркель вмешалась в Керченский конфликт
В мире Политика
00:56
Шнуров попал на обложку Playboy
Шоу-бизнес
00:58
Путин с Меркель обсудили хамство Трампа
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение