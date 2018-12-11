Пассажиров обвинили в сбое в московском метро

В Московском метрополитене заявили, что сбой на фиолетовой ветке произошел из-за людей, удерживавших двери в вагонах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подземки.

Утром 11 декабря на зеленой и фиолетовой ветках московского метро произошли сбои. СМИ писали, что их причиной в обоих случаях оказалась поломка поездов.

В метрополитене заявили, что на Таганско-Краснопресненской линии людей пришлось высадить из двух поездов из-за пассажиров, мешавших дверям закрыться. После этого на ветке начался сбой.

По словам представителей подземки, если долго удерживать хотя бы одну дверь поезда, системы контроля не позволят составу тронуться с места.

По требованиям безопасности пассажиров в таких случаях высаживают «для проверки дверей и дверных механизмов». Иногда состав приходится снимать с линии, что сказывается на графике и наполненности других поездов.

Сбой на зеленой ветке в метрополитене объяснили «техническими причинами». Один из поездов пришлось убрать с линии. Почему было принято такое решение, не уточняется. Сейчас состав проходит проверку.

В подземке заявили, что сейчас движение по всем веткам осуществляется по графику.

Во время сбоя пассажиры публиковали фотографии заполненных платформ и жаловались на «жуткую давку». Некоторые рассказывали, что на поездку через 11 станций у них ушло 2,5 часа.