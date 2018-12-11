В Москве набирают популярность магазины фермерских продуктов

За три года в Москве в 3,5 раза увеличилось число магазинов фермерских продуктов, это обусловлено смещением интереса потребителей в сторону торговых точек небольшого формата и модой на здоровый образ жизни, пишет во вторник газета «Коммерсант»

«Компания Knight Frank провела исследование, показавшее, что за три года количество продуктовых магазинов в стрит-ритейле, работающих в формате «здоровое питание» и «фермерские продукты», выросло в 3,5 раза, до 714 торговых точек. Как следует из расчетов аналитиков, сейчас эти сети формируют 15,8% продуктовых магазинов, располагающихся в помещениях стрит-ритейла в границах МКАД. В 2015 году аналогичный показатель составлял 6,7%», — отмечается в статье.

В общей сложности количество точек сетевых ритейлеров в уличных помещениях за три года выросло на 15,6%, до 4,5 тысяч магазинов. Директор направления стрит-ритейла Knight Frank Виктория Камлюк связывает резкое увеличение числа магазинов здорового питания с их высокой популярностью. По ее прогнозам, в ближайшие три года число небольших магазинов с фермерскими продуктами будет только увеличиваться.

Аналогичную тенденцию заметили и другие консультанты. Так, управляющий партнер Colliers International Николай Казанский среди наиболее успешных сетей здорового питания выделил «Зорьку и Милку» (21 магазин), LavkaLavka (пять магазинов) и «Город сад» (12 магазинов). Камлюк добавила к этому перечню сети «Мясновъ» (200 магазинов), «Фреш маркет 77» (шесть), «Ближние горки» (шесть) и «Углече поле» (пять).

«Изначально «Вкусвилл» развивался в довольно компактном формате (5-10 квадратных метров), для них был критичен высокий трафик, они предпочитали размещаться в непосредственной близости от метро, сейчас же сеть развивается во всех районах города, как в центре, так и в спальных районах, а формат магазина вырос до 150-250 квадратных метров», — добавил Казанский.

По прогнозам Камлюк, в ближайшей перспективе наиболее активные темпы роста будет показывать именно «Вкусвилл»: в 2019 году сеть планирует расшириться до 1 тысячи магазинов.

Представитель «Азбуки вкуса» Андрей Голубков отметил, что крупные ритейлеры уже начали чувствовать конкуренцию со стороны небольших сетей здорового питания.