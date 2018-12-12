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Москвичи увидят зеленое «облако» вдвое больше Луны 

Мослента + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
16 декабря жители Москвы смогут невооруженным глазом увидеть самую яркую за последние пять лет комету Виртанену. Об этом в среду, 12 декабря, агентству «Москва» сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Объект пройдет всего в 11,5 миллиона километров от Земли: это сближение станет одним из самых минимальных за всю историю наблюдений комет.
«Небесная странница выглядит как туманное зеленое "облако" диаметром вдвое больше диска Луны на небе. Изумрудный цвет кометы обусловлен испарениями диуглерода», — уточнили в планетарии.
Увидеть комету можно будет сразу после захода солнца над южным горизонтом России, уточнила астроном Людмила Кошман. Она посоветовала тщательно выбирать условия наблюдения и использовать боковое зрение на максимально темных участках неба.
В следующий раз Виртанена будет видна в 2029-м и 2035 году, но только с использованием телескопа. Затем комета еще больше отдалится от Земли и начиная с 2042 года будет уже не видна.
В ноябре сообщалось о том, что жители столичного региона смогут увидеть в декабре два звездопада. Метеорный поток Геминиды можно будет наблюдать в ночь на 14 декабря, а Урсиды — в ночь на 22-е.
Виртанена (46P/Wirtanen), короткопериодическая комета с периодом 5,4 года, была открыта более 70 лет назад. Каждые пять с половиной лет она возвращается к Солнцу, пролетая недалеко от Земли.
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