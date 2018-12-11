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Удостоверение Путина нашли в архивах немецкой разведки

Электробусы освоили третий маршрут в Москве 

Москва24 + ещё 4 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Электробусы запустили по третьему маршруту в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгортранса.
"На маршруте №76 начали работать четыре электробуса. Инновационный транспорт курсирует от улицы Холмогорская по Ярославскому шоссе и проспекту Мира — до метро "ВДНХ", — рассказали в пресс-службе, передает Агентство "Москва".
Таким образом, в настоящий момент на северо-востоке столицы работают уже 27 электробусов. В Мосгортрансе отметили, что по мере поставки их количество будут увеличивать и запускать в разных районах города.
В начале декабря четыре электробуса запустили по маршруту от 6-го микрорайона Бибирева по Алтуфьевскому шоссе, улицам Лескова и Широкой — до Осташковской улицы.
Осенью 2018 года электробусы начали курсировать на маршруте № 73 от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирево. Этот транспорт заряжается на конечных станциях маршрутов, а также в парке перед выходом на линию. Всего в городе установлено уже около 40 ультрабыстрых зарядных станций. До конца марта 2019 года КамАЗ и ГАЗ поставят по 100 электробусов и 31 зарядной станции. А с 2021 года Москва и вовсе откажется от закупки дизельных автобусов.
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