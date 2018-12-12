Бесплатную парковку вводят на улицах Москвы

Парковаться в Москве в новогодние праздники разрешат бесплатно. Такой режим будет действовать с 31 декабря по 8 января.

Без оплаты можно будет оставлять машины, в том числе на тех улицах, где с 15 декабря вступят в силу изменения в правилах платной парковки, сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

Автомобилистов просят быть внимательными при парковке, следовать указаниям дорожных знаков.

«31 декабря 2018 г. по 8 января 2019 г. плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме», — заключили в пресс-службе ведомства.

Как сообщал News.ru, в Москве с 15 декабря вырастет стоимость парковки. На самых загруженных улицах города стоянка будет стоить 380 рублей в час.