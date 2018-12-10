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Собянин назвал транспортный вопрос главной проблемой Москвы 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Решение транспортной проблемы остается для властей Москвы вопросом первостепенной важности, сказал мэр столицы Сергей Собянин.
"Транспортная проблема остается проблемой номер один. За последние годы у нас количество машин выросло на миллион, больше даже. Еще Подмосковье — полмиллиона", — сказал Собянин на встрече с компаниями — членами Ассоциации европейского бизнеса в понедельник.
В большинстве европейских городов, по словам мэра Москвы, нет таких проблем с ростом автопарка.
"У нас рост продолжается", — отметил Собянин.
Он добавил, что основные инвестиционные ресурсы Москвы в настоящее время направляются на решение транспортных проблем.
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