Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве появятся пирамиды Хеопса и Колизей 

Мослента + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Москвичи смогут увидеть несколько десятков ледяных уменьшенных копий главных мировых достопримечательностей в парке Победы на Поклонной горе, где пройдет фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи». Об этом в четверг, 13 декабря, сообщается на портале mos.ru.
Темой мероприятия, которое пройдет с 29 декабря по 13 января, станет культура великих цивилизаций. В частности, на экспозиции представят Колизей и римский фонтан Треви, дворец китайских императоров, главный храм древних Афин Парфенон, Большого сфинкса и пирамиды Хеопса, индийский Тадж-Махал, а также символы средневековых легенд — меч Экскалибур и Круглый стол, за которым сидели рыцари короля Артура.
«Традиционной визитной карточкой фестиваля ледяных скульптур станет копия Кремлевской стены с пятью башнями и каскадом ледяных горок. Высота Спасской башни достигнет 10 метров, а протяженность самой большой горки — около 100 метров», — говорится в сообщении.
Кроме того, в парке Победы пройдут развлекательные мероприятия: концерты, спектакли и культурные представления — гладиаторские бои, китайское шествие с драконом, средневековый бал и театральное действо о жизни Олимпийских богов.
В прошлом году экспозиция была посвящена странам-участницам чемпионата мира по футболу: на ней были представлены ледяные скульптуры Шерлока Холмса, барона Мюнхгаузена, Карлсона, а также уменьшенные копии всемирно известных памятников архитектуры.
В ноябре стало известно том, что в столичном парке на ВДНХ откроется площадка зимних развлечений «Город зимы», одним из главных объектов которого станут новые катки «Ракета» и «Восток» вместимостью до 2,4 и 1,2 тысячи человек соответственно.
Мослента: последние новости
Москвичи озаботились психическим здоровьем Москвичи увидят зеленое «облако» вдвое больше Луны Мэр Москвы объяснил повышение цен на парковку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал, кто может стать президентом410
Око за око: Китай решил ударить по Канаде169
Захарова напомнила Японии про требование СССР61
Путин выбрал новую столицу Дальнего Востока85
Бесшумных убийц запустят в Тихий океан6
Видео
00:50
Путин рассказал, кто может стать президентом
Политика
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
01:00
Пока вы спали: Россияне выводят наличные с карт
Общество
05:04
«Трамп готовит блокировку Калининграда»
В мире
00:30
Путин рассказал о своих научных увлечениях
Политика
11:04
Эрдоган присоединил север Сирии к Турции
Ближний Восток Статьи
02:13
Пробами из дыры «Союза» займутся в ФСБ
Наука и техника
01:03
К москвичам обратились с предупреждением
Погода Новости Москвы
06:28
«Русский Кен» экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение