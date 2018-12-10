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Собянин объяснил повышение цен на парковку в Москве 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Платная парковка в Москве — не источник дохода бюджета города, а мера регулирования транспортных потоков, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Парковка не является для нас источником доходов. Она является регулятором количества машин, которые приезжают в центр города", — рассказал Собянин на встрече с компаниями-членами Ассоциации европейского бизнеса.
Мэр пояснил, что определенная часть парковок в центре Москвы должна быть постоянно свободна.
"Когда количество парковочных мест заполняется более чем на 80%, во всем мире есть один рецепт — увеличение цены парковочного места", — добавил Собянин.
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