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В парке «50-летия Октября» открылась всесезонная тюбинговая горка 

Москва24 + ещё 1 5 часов назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В парке "50-летия Октября" открылась одна из самых больших тюбинговых горок в Москве. Об этом со ссылкой на администрацию парка "Фили" сообщает ТАСС.
Протяженность горки составила 110 метров, стартовая высота — более восьми метров. Кроме того, она может работать круглый год благодаря специальному покрытию.
Вскоре в парке оборудуют двухкилометровую лыжную трассу.
В конце августа Парк 50-летия Октября открылся после комплексного благоустройства. По просьбе горожан территорию благоустроили и озеленили, на ней установили детские площадки и уличные тренажеры.
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