В парке «50-летия Октября» открылась всесезонная тюбинговая горка

В парке "50-летия Октября" открылась одна из самых больших тюбинговых горок в Москве . Об этом со ссылкой на администрацию парка "Фили" сообщает ТАСС

Протяженность горки составила 110 метров, стартовая высота — более восьми метров. Кроме того, она может работать круглый год благодаря специальному покрытию.

Вскоре в парке оборудуют двухкилометровую лыжную трассу.

В конце августа Парк 50-летия Октября открылся после комплексного благоустройства. По просьбе горожан территорию благоустроили и озеленили, на ней установили детские площадки и уличные тренажеры.