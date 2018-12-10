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Власти Москвы увеличили размер взносов на капремонт на 7% 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Власти Москвы увеличили размер взносов на капремонт общего имущества многоквартирных домов на 7% — с 1 января 2019 года москвичи будут платить 18,19 рубля с квадратного метра жилой собственности.
Соответствующее постановление правительства Москвы опубликовано в понедельник на сайте столичной мэрии.
Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Москве реализуется с июля 2015 года. Первоначально взносы на капремонт составляли 15 рублей с квадратного метра находящегося в собственности помещения в многоквартирном доме. С 1 июля тариф был повышен до 17 рублей.
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