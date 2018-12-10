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Торжественное открытие памятника Анатолию Тарасову прошло в Москве 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ТАСС
Торжественная церемония открытия памятника легендарному хоккейному тренеру Анатолию Тарасову прошла в понедельник в Москве, монумент установлен перед ледовым дворцом ЦСКА на Ленинградском проспекте.
В понедельник исполнилось 100 лет со дня рождения Тарасова, под руководством которого сборная СССР по хоккею девять лет подряд побеждала на всех международных соревнованиях, включая три Олимпиады (начиная с чемпионата мира-1963 и заканчивая Олимпиадой-1972).
На прошлой неделе на Тверском бульваре в Москве открылась фотовыставка, на которой представлены редкие фотографии из семейного архива семьи Тарасова.
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