Торжественное открытие памятника Анатолию Тарасову прошло в Москве

Торжественная церемония открытия памятника легендарному хоккейному тренеру Анатолию Тарасову прошла в понедельник в Москве , монумент установлен перед ледовым дворцом ЦСКА на Ленинградском проспекте.

В понедельник исполнилось 100 лет со дня рождения Тарасова, под руководством которого сборная СССР по хоккею девять лет подряд побеждала на всех международных соревнованиях, включая три Олимпиады (начиная с чемпионата мира-1963 и заканчивая Олимпиадой-1972).

На прошлой неделе на Тверском бульваре в Москве открылась фотовыставка, на которой представлены редкие фотографии из семейного архива семьи Тарасова.