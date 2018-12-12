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В канун Нового года в Москве поженятся 50 пар 

RT на русском + ещё 11 44 минуты назад
Фото: © pixabay.com
В канун Нового года в Москве планируют пожениться 50 пар, сообщает портал мэра и правительства.
31 декабря 2018 года — понедельник, выходной день для органов ЗАГС, поэтому регистрировать браки будут только в Грибоедовском загсе и во Дворце бракосочетания №5 на территории Измайловского кремля.
Как заявила начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова, особую атмосферу празднику придаст новогоднее оформление загсов.
В 2019 году первые свадьбы будут оформлены 5 января. Начать год со свадьбы решили 60 московских пар, передаёт m24.
Ранее сообщалось о планах более тысячи пар сыграть свадьбу в преддверии Дня матери.
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