В канун Нового года в Москве поженятся 50 пар

В канун Нового года в Москве планируют пожениться 50 пар, сообщает портал мэра и правительства.

31 декабря 2018 года — понедельник, выходной день для органов ЗАГС, поэтому регистрировать браки будут только в Грибоедовском загсе и во Дворце бракосочетания №5 на территории Измайловского кремля.

Как заявила начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова , особую атмосферу празднику придаст новогоднее оформление загсов.

В 2019 году первые свадьбы будут оформлены 5 января. Начать год со свадьбы решили 60 московских пар, передаёт m24.

Ранее сообщалось о планах более тысячи пар сыграть свадьбу в преддверии Дня матери.